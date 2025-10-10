「国際親善試合、日本代表２−２パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）日本は１−２の後半追加タイム、上田綺世がヘディングでゴールを決め、同点に追いついた。右サイドからのクロスに、逆サイドでダイビングヘッドで飛び込んだ上田。試合後は「こぼれ球ですが、その準備が結果になってうれしい」と喜んだ。オランダ・フェイエノールトではリーグ戦開幕から８戦８ゴールと絶好調。「もちろん調子がいい