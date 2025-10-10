2025年のノーベル平和賞が発表され、ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャドさんの受賞が決まりました。マチャドさんは元国会議員で現在は野党指導者として活動しています。ノーベル委員会は、独裁色が強まるベネズエラで20年以上にわたり民主主義の価値を守り、平和的な政権以降を目指してきた功績を評価し、今年の平和賞受賞者に選出しました。マチャドさんは去年の大統領選挙で、現職大統領マドゥロ氏の対立候補として