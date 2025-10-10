イラァ…壮絶な不倫騒動から3年。ようやく再出発したのに、また夫の言動が怪しい！／夫は不倫相手と妊活中 てんの逆襲編（1）どれだけ苦しめれば気が済むの？浮気夫と相手へ妻が逆襲！3年前に10歳も年下のれい子さんと不倫し、壮絶なバトルを繰り広げたてんさんと夫のまさあきさん。夫も改心し、第二子も生まれ、平穏な日々が戻って来たと思っていた矢先に、また夫の言動が怪しくなります。いったいどれだけ家族を苦しめればいいの