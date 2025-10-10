「たくさんのサッカー関係者の方に、多大なるご心配、ご迷惑をおかけしていることを、まずはお詫びしたいと思っています」10月10日に行なわれたキリンチャレンジカップのパラグアイ戦後、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長が囲み取材に対応。７日の理事会で、契約解除と技術委員長職を解任された影山雅永技術委員長について言及した。影山氏はパリ行きの機内にて児童ポルノを閲覧した疑いで、パリ到着時の空港で拘束され