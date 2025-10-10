2025年10月8日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、6年の時を経て米プロバスケットボールリーグNBAが中国に戻って来ると報じた。記事は、NBAが10日と12日にブルックリン・ネッツとフェニックス・サンズのプレシーズンマッチ2試合を開催予定で、チケットは既に完売していると紹介。あるチーム幹部が香港民主運動を支持する発言をしたことでNBAが中国市場から撤退を余儀なくされてから6年ぶりの復帰となるとした。そ