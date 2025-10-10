10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円高の4万7650円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8088.8円に対しては438.8円安。出来高は1万1944枚となっている。 TOPIX先物期近は3170ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物