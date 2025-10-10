北海道むかわ町の山林で、札幌市の男性（55）の遺体が地中に埋められた状態で見つかった事件で、北海道警察は2025年10月10日、新たに苫小牧市の自称・自営業の男（36）を逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは苫小牧市の自称・自営業の安田和輝容疑者・36歳です。安田容疑者は2025年8月3日、すでに死体遺棄の疑いで逮捕・送検されている大上文彦容疑者・岡崎勇貴容疑者ら男3人とともに、むかわ町の山林に札幌市の西村隆行