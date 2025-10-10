九州大（福岡市）などの研究グループは10日、排便をつかさどる脳中枢の仕組みについて、マウスを使った実験で解明したと発表した。脳幹内の神経核に存在する2種類の神経細胞がそれぞれ異なる役割で排便を制御。研究を人体に応用することで、慢性便秘症や排便障害に対する新たな治療や予防方法につながる可能性があるとしている。研究グループは、光に反応するタンパク質を作る遺伝子をマウスの神経細胞に組み込み、光の照射で