大阪M―姫路第2セット、スパイクを決める姫路・佐々木＝おおきにアリーナ舞洲2季目を迎えたバレーボール大同生命SVリーグの女子は10日、大阪市のおおきにアリーナ舞洲などで開幕して2試合が行われ、姫路が昨季女王の大阪Mを3―1で破った。姫路は第1セットを先取。第3セットは25―21で、第4セットは25―10で連取した。KUROBEは岡山に3―1で勝った。今季は14チームがリーグ戦で各44試合を戦い、上位8チームがプレーオフに