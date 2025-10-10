ロックバンド「羊文学」が１０日、東京・日本武道館でアジアツアーの最終公演を迎えた。自身初となる同所公演には、９日からの２日間で計２万人が集結。８日に発売された新アルバム「Ｄｏｎ’ｔＬａｕｇｈＩｔＯｆｆ」に収録されている「声」「Ｂｕｒｎｉｎｇ」など全２０曲を披露し、ファンを魅了した。デビュー５年目にして、ついに武道館へたどり着いた。ボーカルの塩塚モエカは「今日は来てくれてありがとう。武道館