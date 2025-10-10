田久保市長による議会解散に伴う静岡･伊東市議選の告示が、あさって12日に迫る中、伊東市は10日、市議選後に開かれる市議会の臨時会を10月31日に招集する方針を決めました。（伊東市 田久保 真紀市長）「おはようございます」（記者）「告示が日曜日に迫っていますが心境は？」（伊東市 田久保 真紀市長）「1人でも多くの市民に関心を持ってもらい、皆さんの政策論争に期待します」記者の問いかけにこう答えた田久保市長。その後、