取材に応じる国際体操連盟の渡辺守成会長＝10日、東京都内国際体操連盟（FIG）の渡辺守成会長は10日、東京都内で取材に応じ、体操の世界選手権（19日開幕・ジャカルタ）を開催するインドネシアがイスラエル選手のビザ発給を拒否した決定に「最優先すべきは参加選手、観客の安全という結論に至った政府の判断であれば、FIGとして、不満が仮にあったとしても受け入れざるを得ない」との見解を示した。インドネシアは人口の9割近