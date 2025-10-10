森保監督率いる日本代表は10日、国際親善試合としてパラグアイ代表と対戦した。9月のアメリカ遠征では2試合連続無得点で1分1敗と悔しい結果に終わった日本。三笘薫や遠藤航、守田英正らが怪我やコンディション不良で今回招集外となったが、今月の代表戦は貴重な南米勢との試合で、来年のW杯に向けた大きなテストマッチとなる。そんなこの試合、最初のチャンスはパラグアイ。12分ゴンサレスのFKをアロンソがニアで逸らすと、最後は