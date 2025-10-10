◆国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。前半２１分にロングパスから、森保一監督が前日会見で警戒する選手に名前を挙げたパラグアイのＭＦアルミロンに決められて先制弾を献上。それでも５分後にＦＷ小川航基が強烈なシュートを放ち、３試合ぶりの得点で試合を振り出しに