◆国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、後半アディショナルタイムの得点で、引き分けに持ち込んだ。ＦＷ上田綺世は、１点ビハインドの後半４４分から途中出場。背番号を「１８」に変更した後、初の出場にスタジアムからも拍手が起きた。すると後半アディショナルタイム、ＭＦ伊東純也のクロス