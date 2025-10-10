楽天グループ株式会社が運営する「楽天市場」は、グルメフェス「楽天食いしんぼう祭」を、10月10日から13日の4日間、東京・代々木公園のイベント広場にて開催している。「街とネットを食でつなげるグルメフェス」と銘打ち、約120種類のお取り寄せグルメやスイーツを、36の個性豊かなブースで販売する。通常は通販を中心に販売している商品を、作り手のこだわりとともにその場で味わえる機会で、昨年は約9万人が来場した。今年は1.5