◇キリンチャレンジカップ2025 日本 2-2 パラグアイ(10日、パナソニックスタジアム吹田)日本代表は後半19分に2点目を奪われますが、後半アディショナルタイムに上田綺世選手がダイビングヘッドでゴールを決め、引き分けに持ち込みました。その上田選手は所属するフェイエノールトでも絶好調。そして今回も結果を残しました。その自身の好調について「もちろん調子良いというのもありますけど、積み重ねてきたことが着実に力となっ