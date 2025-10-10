FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さん（25）が9月にソロメジャーデビュー。櫻井さんは、『わたしの一番かわいいところ』や『NEW KAWAII』などのヒット曲で知られるFRUITS ZIPPERのメンバーで、ミントグリーン担当。最近はバラエティー番組やモデルなど幅広く活躍しています。今回、ソロデビュー曲についてやソロ活動にかける思い、今後の目標などをインタビューしました。■「最初はできる自信が全然なくて…」――ソロデビューを聞いたと