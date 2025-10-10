「国際親善試合、日本代表２−２パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）日本は１−２の後半ロスタイムに途中出場の上田綺世が同点ゴールを決めて引き分けた。森保一監督は試合後、グラウンド上のインタビューで「ホームだったので勝利をスタジアムに来て下さったサポーターの皆さん、テレビの前で応援してくださった皆さんにお届けしたかった。そこは残念だが、選手たちが２回リードされても、追いつくんだ