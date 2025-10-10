石破総理は、公明党が連立の離脱を表明したことをめぐり、公明党が訴える企業・団体献金の規制強化については「透明性の向上について議論中だった」との認識を示しました。石破総理「企業・団体献金につきましては、これは禁止よりも公開ということをずっと申し上げてまいりましたし、（公明党とは）透明性、公開性を高めるかということについての議論を続けていた」石破総理は、公明党が企業・団体献金の規制強化を訴えていること