■バレーボール 大同生命SV.LEAGUE大阪MV 1ー3 姫路（10日、大阪府）国内最高峰“SVリーグ”の女子が開幕し、皇后杯女王のヴィクトリーナ姫路がSVリーグ初代女王の大阪マーヴェラスにセットカウント3ー1（25ー19、21ー25、25ー21、25ー10）で勝利した。姫路は新加入の元イタリア代表、カミーラ・ミンガルディ（27）や野中瑠衣（24）、福留慧美（27）が奮闘した。第1セット序盤、ミンガルディのスパイクなどで5連続得点しリードを