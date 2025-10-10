■サッカー男子 国際親善試合日本代表 2−2 パラグアイ代表（10日、大阪・パナソニック スタジアム吹田）サッカー男子日本代表（FIFAランク19位）は、国際親善試合でパラグアイ代表（同37位）と対戦し2−2で引き分けた。前半、パラグアイに先制を許した日本だが、26分に小川航基（28）のゴールで1−1の同点に追いついた。後半立ち上がりにセットプレーから南野が押し込み、勝ち越しかと思われたがオフサイドで幻のゴールに。その