「国際親善試合、日本代表２−２パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）日本は１−２の後半追加タイム、上田綺世がヘディングでゴールを決め、同点に追いついた。試合は１点を先制されたが、前半２６分、同点ゴールを奪った。後方からのパスを受けたＦＷ小川が体を反転してペナルティーエリアの外から右足シュート。相手ＧＫに上方にはじいて阻まれたかにみえたが、ボールがワンバウンドしてゴールネットに