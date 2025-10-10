紅葉に彩られる秋は、アートとの出会いにぴったりの季節。全国各地で開催される芸術祭では、街や自然を舞台にしたインスタレーションや最新の現代アートが楽しめます。この秋、あなたが行きたい「芸術祭」はどこですか？All About編集部は2025年9月3日、全国10〜60代の男女237人を対象に「2025年秋のイベント」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、アートに詳しい旅行ジャーナリスト・村田