「やることは変わらない」日本で見せたネビンの適応力前年91敗を喫した西武は再建の年として2025年シーズンを迎え、63勝77敗3分で全日程を終了した。負け越しながらも若手の台頭が光り、前半戦には貯金をつくるなど、復活への兆しを見せた。その中で存在感を放ったのが新助っ人のタイラー・ネビン外野手である。今回は来日1年目を振り返り、適応と成長の裏側を聞いた。「新しい環境は自分にとっても新鮮であり、楽しかったです」