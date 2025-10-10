◆サッカー国際親善試合日本２―2パラグアイ（10日、大阪・パナソニックスタジアム吹田）世界ランキング19位の日本代表が、同37位のパラグアイ代表と対戦し、引き分けた。両国ともに2026年に米国、カナダ、メキシコの3カ国で共催されるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会出場権を獲得済み。南米の強豪相手との貴重な実戦機会で最後に追い付いた。14日には同6位のブラジルと東京・味の素スタジアムで顔を合わせる。日本