福岡県警粕屋署は10日、新宮町下府東2丁目17番付近で9日午後3時30分ごろ、小学生女児が見知らぬ男から携帯電話を向けられ「グッジョブ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20歳くらいで、白色上衣、黒色マッシュルームカット。自転車使用。