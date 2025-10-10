田久保市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選は10月12日に告示日を迎えます。 田久保市長は10日、市議選について、「立候補者の論戦に期待したい」と話しました。 【写真を見る】田久保伊東市長「立候補者の政策論戦に期待」12日に迫る市議選告示 =静岡県・伊東市 10日午前9時前、市役所に登庁した田久保市長。 ＜伊東市 田久保真紀市長＞ Q「市長おはようございます。市議選の告示が日曜日に迫っていますが心境は？」