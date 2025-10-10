任期満了に伴い2025年12月に行われる富士市長選に、元・富士市議会議員の市川真未さんが、立候補することを表明しました。 富士市長選への立候補を表明したのは、市川さんで4人目です。 【写真を見る】「世界に誇れるブランド富士へ」富士市長選挙 市川真未氏が出馬会見=静岡県・富士市 ＜富士市長選に立候補を表明した市川真未氏＞ 「富士市長になり、世界に誇れるブランド富士へ。100年先も大好きな富士市をみなさんととも