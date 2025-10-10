【マニラ共同】米地質調査所（USGS）によると、フィリピン南部ミンダナオ島沖で10日午後7時10分（日本時間同午後8時10分）ごろ、マグニチュード（M）6.7の地震があった。震源は同日午前にあったM7.4の地震のすぐ近く。