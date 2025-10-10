シリーズ最新作となる、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の最新予告映像とメインビジュアルが10日解禁され、主要キャストからのコメントも公開されました。2026年1月30日に公開することが決定した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。映画は、反地球連邦政府運動『マフティー』のリーダーである主人公、ハサウェイ・ノアが不思議な力を持つ少女、ギギ・アンダルシアと地球連邦軍のケ