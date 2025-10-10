日本代表は１０日、国際親善試合パラグアイ戦（パナスタ）に２―２で引き分けた。開始から敵陣でプレーする時間が多かった中、前半２１分に先制を許してしまう。しかし、１トップで先発したＦＷ小川航基がその５分後、同点弾を決めてみせた。ペナルティーエリア手前中央で右足を振り抜く強烈なシュート。相手ＧＫに弾かれるも、ボールはゴールへと吸い込まれた。これで国際Ａマッチ１１試合目の出場で早くも１０ゴール目とな