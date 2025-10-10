台風23号が北上していて奄美地方はこのあと強風域に入る恐れがあります。 気象予報士の解説です。 台風23号は、9日と比べてやや東寄りのコースを通る見込みです。まもなく喜界島が台風の強風域に入りそうです。 台風23号の中心付近には活発な積乱雲があり、台風はゆっくりと北上を続けています。まもなく喜界島が風速15メートル以上の強風域に入りそうです。 台風は今後、北寄りに進み、11日午後3時には種子島の