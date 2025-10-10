俳優の吉沢亮さん（31）主演の映画『国宝』の原作本が、10日に発表された最新『オリコン週間文庫ランキング』で、10週連続1位･2位を独占。同一シリーズの文庫ではオリコン史上初の記録を更新しました。吉田修一さんの『国宝 上 青春篇』が、週間売り上げ2.0万部で10週連続1位に、そして『国宝 下 花道篇』も週間売り上げ1.9万部で10週連続2位にランクインしました。8月11日付で上巻が1位、下巻が2位を獲得してから最新10月13日付ま