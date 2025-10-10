【エルサレム＝田尾茂樹、ワシントン＝池田慶太】パレスチナ自治区ガザでの戦闘を巡り、イスラエルとイスラム主義組織ハマスが停戦合意したことを受け、イスラエル軍は１０日正午（日本時間午後６時）、停戦の発効を宣言し、合意された地点まで一部撤退したと発表した。今後、ハマスが全人質を解放する見通しで、合意が着実に履行されるかが焦点となる。イスラエル政府は１０日未明（同午前）、ガザでの戦闘の停止や全人質解放