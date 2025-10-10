連立関係が決裂危機にあった自民党と公明党の党首会談が１０日午後に行われた。終了後に公明・斉藤鉄夫代表が「自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係に区切りをつける」と「連立離脱」を表明した。自民・高市早苗総裁は「一方的に連立離脱を伝えられた」と反発した。公明側は要求した企業献金の規制強化について、高市自民からの回答が不十分だったとし２６年の連立関係を破棄した。日本テレビ系「情報ライブ