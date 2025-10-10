[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]日本代表は10日、キリンチャレンジカップでパラグアイ代表と対戦し、2-2で引き分けた。前半21分にFWミゲル・アルミロンのスーパーゴールで先制されたが、同26分にFW小川航基のA代表通算10ゴール目で同点。後半19分に再び失点するも、後半アディショナルタイム4分にFW上田綺世が劇的な同点ゴールを決めた。日本は2019年3月以来6年7か月ぶりとなる国際Aマッチでの連敗が目