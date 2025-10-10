「なんでこの人、恋が長続きしないんだろう？」と感じる男性、意外と少なくないはず。実はそんな彼らにはわかりやすい共通点があるんです。出会いの段階で気づければ、無駄に心をすり減らさずに済むはず。そこで今回は、飽きっぽくて女性に目がない“恋が続かない男性”にありがちな行動パターンを紹介します。熱しやすく冷めやすい最初は全力で盛り上げてくれるけど、デートがマンネリ化してくると急に冷めた態度を見せる。そんな