年齢を重ねるにつれ「お腹まわりが落ちにくい」と感じる人は少なくありません。実はその原因のひとつが、代謝の低下とインナーマッスルの衰えになります。そんな悩みに応えるのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスキャメル】。寝転んだ姿勢で背骨をしなやかに動かすだけで、代謝を高めながらお腹の引き締めも同時に狙えて一石二鳥です。🌼寝たままラクして体ほっそり！１日２セット【脚痩せ＆お腹痩せに効く】