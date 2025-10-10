誰とでも仲良く話せて、誰にでも優しい男性を好きになると、脈ありサインを見つけにくいもの。でも、そんな男性も好きな女性にしている「特別行動」があるので、ぜひチェックしてみてください。｜たくさんコンタクトする好きな女性とは、たくさん話したいしチャンスを狙っているもの。誰にも優しくできる男性はコミュ力も高いので、積極的に誘ってくることが多くなります。つまり、よく話しかけてくる、一緒にどこかに行こうと誘っ