「なんで恋が続かないんだろう…」と悩んでいませんか？実は、恋が短命で終わってしまうのは“運”のせいだけではありません。男性の恋心を冷めさせる“危うい習慣”を、無意識に繰り返している女性も多いのです。今回は、男性の心を遠ざけてしまう残念行動を紹介します。LINEの返信を強要する既読スルーや返信の遅さに敏感になり、「なんで返してくれないの？」と詰めてしまう。愛情を確かめたい気持ちから出る言葉でも、彼にとっ