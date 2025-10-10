フォークシンガーの松山千春（69）の秋のコンサートツアーが10日、埼玉・越谷市のサンシティ越谷市民ホールで開幕した。2時間半のステージは2部構成で、ヒット曲「長い夜」「大空と大地の中で」など17曲を力いっぱい歌い上げた。開演の10分前から会場に響き渡った「千春コール」に応えるように、11年発表の「ILOVEYOU」で幕開け。同会場は昨年の秋ツアーの初日として予定されていたが、狭心症の悪化による冠動脈バイパス