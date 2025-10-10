◇国際親善試合日本−パラグアイ（2025年10月10日大阪・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は、国際親善試合でパラグアイ代表(同37位)と対戦し2―2のドローに終わった。1点を追う後半アデイショナルタイムにFW上田綺世(27＝フェイエノールト)の得点で同点に追いついた。1―2で迎えた後半44分、小川航基に代わってピッチに立った上田。その5分後、敗戦目前で同点ヘッドを叩き込んだ。上