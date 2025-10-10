お笑いコンビ「爆笑問題」のライフワークともいえる撮り下ろし漫才「爆笑問題のツーショット」のライブが11月28日に東京・銀座の時事通信ホールで開催されることが決定した。今年に起きた政治、経済、芸能、スポーツなどさまざまなジャンルの出来事を、2人が1時間超ノンストップの漫才で一刀両断していく。2006年にスタートし、今回で第21弾となるシリーズ最新作。一昨年まではスタジオでの一発撮りだったが、昨年に初めてライ