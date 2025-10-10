ロシア軍によるエネルギーインフラ施設への攻撃が相次いでいるウクライナで、ガス生産のおよそ60%が失われたと報じられました。アメリカのブルームバーグ通信は9日、関係者の話として、今月行われたロシア軍による攻撃で、ウクライナのガス生産能力のおよそ60%が失われたと伝えました。ウクライナは寒さが厳しい冬のエネルギー需要に向け、来年3月までにおよそ22億ドル＝日本円で3360億円相当の燃料を輸入する必要となる可能性があ