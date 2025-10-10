11月1日（土）〜3日（月・祝）に開催される＜TOSHIMA STREET FES 2025（TSFes 2025）＞において、harevutai 6周年記念イベントとして＜清春xTSFes 2025 SPECIAL STAGE＞が11月1日に開催されることが決定した。清春がボーカルを務めるSadsの「忘却の空」は、池袋を舞台にしたドラマ『池袋ウエストゲートパーク』の主題歌として広く知られており、2025年は同ドラマ放送から25周年の節目。池袋を象徴するカルチャーと音楽の歴史を重ね