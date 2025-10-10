◆国際親善試合日本２―２パラグアイ（１０日・吹田Ｓ）日本はパラグアイと２―２で引き分け、９月の米国遠征に続いてＷ杯出場国を相手に３戦勝ちなし（２分け１敗）となった。１４日には東京・味の素スタジアムでブラジルと対戦する。採点と寸評は以下の通り。森保一監督【５・０】相手のレベルは想像以上に高かったが、それでもＷ杯本番を見据えれば勝たないといけないレベルＧＫ鈴木彩艶【６・０】直接的関与はないものの