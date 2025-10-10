小川航基の無回転ミドルで同点、勝ち越されたが後半ATに追い付いてドロー日本代表は10月10日にパナソニックスタジアム吹田で南米の強豪パラグアイ代表と国際親善試合を行い、土壇場の同点ゴールで2-2の引き分けに持ち込んだ。3戦未勝利は2022年クロアチア戦、2023年ウルグアイ戦、コロンビア戦以来2年ぶりとなった。日本は3バックシステムを採用し、負傷者の多い最終ラインはDF鈴木淳之介が抜擢され、DF渡辺剛、DF瀬古歩夢と組