名鉄は、男性車掌が愛知県内を走行中の列車内でたばこを吸っていたと発表しました。 名鉄によりますと9日午前7時45分ごろ、空港線上りの中部国際空港駅からりんくう常滑駅の列車で乗務中の男性車掌（38）が紙たばこ1本を吸っていました。 乗客からのメールで指摘があり発覚しました。 男性車掌は「プライベートなことで悩みがあり、仕事に対する集中力が散漫になっていたところ持っていたたばこを見て衝