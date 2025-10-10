国民民主党の玉木雄一郎代表が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。公明党が自民党との連立政権から離脱する方針を決めたことを受け、今後も「公明党との協力」継続を明言した。 【写真】連立を離脱した公明党の斉藤鉄夫代表 玉木氏は「公明党が連立離脱を決断。」と切り出し、「政治とカネの問題を終わりにしなければならないという公明党の極めて強い意思の表れと受け止めました。」と前向きに受け止めた